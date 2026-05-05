UE: nessun piano sugli extraprofitti energetici
di R.C.
La misura resta comunque nelle mani dei singoli Stati: ogni paese può decidere autonomamente se introdurla.
Il commissario europeo Valdis Dombrovskis (foto) ha chiarito che l’Unione Europea non prevede né raccomanda nuove tasse sugli extraprofitti nel settore energetico a livello comunitario.
La misura resta comunque nelle mani dei singoli Stati: ogni paese può decidere autonomamente se introdurla. Secondo la Commissione, l’esperienza durante la precedente crisi energetica ha dato risultati contrastanti, motivo per cui non si punta a una strategia comune.
Bruxelles continua però a collaborare con i governi nazionali, inclusa l’Italia, per definire risposte fiscali alla crisi. Sul tema, Dombrovskis si è confrontato anche con Giancarlo Giorgetti, mentre tra gli Stati membri restano posizioni diverse su come intervenire.
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