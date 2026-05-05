Terzo Settore: linee guida per risparmiare energia e acqua

A Roma, Fratello Sole ha presentato nuove linee guida per aiutare enti no-profit e religiosi a usare in modo più efficiente energia e acqua.

Il progetto, realizzato con ENEA, Università Politecnica delle Marche e REF Ricerche, fornisce strumenti pratici per ridurre consumi, costi e impatto ambientale.

L’obiettivo è promuovere un modello di “eco-welfare”: meno sprechi significano più risorse da destinare ai servizi sociali, in un settore che conta oltre 140mila organizzazioni.

Le linee guida su energia includono diagnosi dei consumi, interventi tecnici e accesso a incentivi, oltre al ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Per l’acqua, emerge un forte potenziale di risparmio: fino a 83,5 milioni di m³ e centinaia di milioni di euro l’anno.

L’iniziativa punta a rendere il Terzo Settore più sostenibile, efficiente e resiliente.

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