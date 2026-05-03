Spagna modello energia? Prezzi più bassi, ma non senza limiti

Negli ultimi anni la Spagna è stata indicata come esempio virtuoso per il basso costo dell’elettricità e l’ampio uso di fonti rinnovabili. Tuttavia, il confronto con l’Italia è meno netto di quanto sembri, secondo l'analisi di Luigi Lo Schiavo e Carlo Stagnaro per lavoce.info.

È vero che i prezzi all’ingrosso spagnoli sono molto più bassi, grazie a un mix energetico dominato da solare, eolico e nucleare, con un uso ridotto del gas. Questo abbassa i costi, poiché il mercato elettrico è influenzato dalle fonti più care: meno gas significa prezzi più bassi.

In Italia, invece, il gas resta centrale, incidendo maggiormente sui prezzi. Anche fattori strutturali giocano un ruolo: la Spagna ha più spazio, vento e condizioni favorevoli allo sviluppo delle rinnovabili.

Ma guardando alle bollette finali, la differenza si riduce: nel 2026 gli italiani pagano circa il 20% in più rispetto agli spagnoli, non il doppio. Questo perché nella bolletta incidono anche tasse, rete e incentivi alle rinnovabili, gestiti in modo diverso nei due paesi.

Inoltre, il sistema spagnolo presenta alcune criticità: episodi di prezzi negativi, costi aggiuntivi per la stabilità della rete e problemi legati alla gestione delle rinnovabili, come il taglio della produzione in eccesso.

In sintesi, la Spagna offre spunti utili, ma non è un modello da copiare integralmente: i vantaggi derivano da condizioni specifiche e comportano anche rischi.

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