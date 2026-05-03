Energia anche dalla pioggia: i nuovi pannelli solari che funzionano con ogni tempo

Una nuova frontiera dell’energia rinnovabile arriva dalla ricerca scientifica: pannelli solari in grado di produrre elettricità anche sotto la pioggia. A svilupparli - scrive puntoinformatico.it - è stato un team di studiosi dell’Istituto di Scienza dei Materiali di Siviglia (ICMS), insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo (CSIC) e all’Università di Siviglia.

Tradizionalmente, i pannelli solari hanno sempre mostrato un limite evidente: la drastica riduzione della produzione energetica in assenza di sole. La nuova tecnologia supera questo ostacolo grazie a un sistema ibrido che combina celle solari a perovskite con nanogeneratori triboelettrici alimentati dall’impatto delle gocce di pioggia.

Il cuore dell’innovazione è un sottile rivestimento protettivo costituito da pellicole trasparenti al plasma di fluorocarburi. Questo strato svolge una doppia funzione: protegge le celle dall’umidità e consente allo stesso tempo di sfruttare l’energia cinetica della pioggia, rendendo possibile la produzione elettrica anche durante condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nonostante il grande potenziale, resta una criticità: la sensibilità delle perovskiti all’umidità e agli stress ambientali, che potrebbe limitarne la diffusione su larga scala. Per affrontare il problema, i ricercatori hanno sviluppato un sistema di incapsulamento con film polimerici fluorurati, capaci di garantire impermeabilità, trasparenza ottica superiore al 90% e stabilità nel tempo.

I risultati sono promettenti: l’efficienza di conversione energetica resta elevata, con valori fino al 17,9%, e i dispositivi mantengono oltre la metà delle prestazioni iniziali anche dopo giorni in condizioni di forte umidità e alte temperature.

Questa innovazione apre la strada a sistemi energetici più continui e affidabili, capaci di produrre energia non solo con il sole, ma anche sfruttando la pioggia, ampliando così le possibilità di utilizzo delle rinnovabili in diversi contesti climatici.

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