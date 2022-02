Ucraina, Toti. "Riaprire centrali a carbone e mettere in sicurezza energetica il Paese"

di Redazione

Il presidente della Regione in un tweet esprime la sua preoccupazione e invita a seguire quanto ha fatto la Germania. "Aumentare anche la prdouzione del nostro gas"

"Ora bisogna mettere in sicurezza energetica il Paese. Riaprire subito le centrali a carbone come ha fatto la Germania e aumentare l'estrazione del gas nazionale. Senza indugio e senza ostacoli burocratici". Lo scrive in un tweet il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.