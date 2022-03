Ucraina, Pucciarelli (Difesa) a Telenord: "Allargare la Ue? Bisogna muoversi con prudenza"

di Redazione

Il sottosegretario in Diretta Live: "Valutare tutte le possibili implicazioni di decisioni del genere, serve un percorso. Ma l'Europa sta rispondendo unita alla guerra"

La Georgia e altri paesi, sotto la minaccia dell'attacco russo all'Ucraina, chiedono all'Ue procedure accelerate per entrare nella comunità. Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa, ospite stamani alla Diretta Live di Telenord, ammette che è una delle opzioni allo studi, però avverte: "Queste richieste devono essere valutate con estrema attenzione, bisogna valutare anche gli effetti di ritorno che potrebbero essere pesanti. E' necessario un percorso per arrivare a decisioni del genere, non si può improvvisare".

Di sicuro la necessità di agire è evidente, in questo momento. "Tutti eravamo preoccupati per le conseguenze che avrebbero potuto avere per esempio le sanzioni alla Russia sulle nostre aziende. Ma non si poteva evidentemente fare in altro modo. C'era la necessità predominante che l'Europa agisse unita, e questo è avvenuto. Non potevamo restare spettatori".