Ucraina, attacchi in quasi tutte le regioni. Oggi vertice Usa-Cina a Roma

di Redazione

I cinesi smentiscono che Putin abbia chiesto loro armi.. Mosca e Kiev tratttano in videoconferenza. Imponente esercitazione militare Nato in Norvegia

Nella notte le sirene d'allarme hanno risuonato in almeno 19 delle 24 regioni ucraine, secondo fonti locali.

Oggi a Roma vertice sull'Ucraina tra il consigliere alla Sicurezza nazionale Usa Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang. L'ambasciata di Pechino a Washington afferma intanto di "non aver mai sentito parlare" di una richiesta di armi fatta alla Cina dalla Russia, come affermato invece da fonti Usa citate dal Financial Times.

I colloqui tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev riprendono oggi in videoconferenza. Zelensky afferma da parte sua di impegnarsi a continuare le trattative con Mosca e cercare un incontro con Putin.

Di Maio oggi va in Romania e Moldavia.

Ieri distrutta una base militare a 25 km dal confine con la Polonia: 35 morti.

Oggi al via la grande esercitazione militare delle truppe Nato in Norvegia.

Oltre 800 persone arrestate in Russia per manifestazioni contro la guerra.