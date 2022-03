Guerra in Ucraina, finalmente i big al tavolo del negoziato. Ma le bombe uccidono bambini

di Redazione

Cominciato il vertice fra i ministri degli Esteri in Turchia. Forse il prossimo sarà fra Putin e Zelensky. Bilancio pesante sia a Kharkiv sia a Mariupol

Ancora bombe su Kharkiv nel quindicesimo giorno di guerra, è stato colpito un edificio residenziale: quattro morti, tra cui due bambini.

Ieri i missili russi hanno devastato un ospedale pediatrico a Mariupol: tre morti, tra cui un bimbo.

È in corso in Turchia, ad Antalya, l'incontro tra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba e l'omologo russo Lavrov. Gli Ucraini avrebbero chiesto che il prossimo negoziato sia condotto direttamente da Putin e Zelensky.

Kiev è pronta a "compromessi" (anche su Donbass e Crimea), ma avverte che non ci sarà alcuna resa. In viaggio per la città turca anche il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per "garantire la sicurezza e la salvaguardia degli impianti nucleari in Ucraina".

In giornata, il presidente americano Biden sentirà l'omologo turco Erdogan, mentre la vicepresidente Harris è in Polonia. Summit Ue a Versailles per provare a ridisegnare la potenza europea. La Russia lascia il Consiglio d'Europa. Eni sospende i contratti d'acquisto del petrolio russo.