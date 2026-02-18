Gomma

Uber registra picchi di domanda record in Italia per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026

di Redazione

1 min, 10 sec
Uber registra picchi di domanda record in Italia per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026
Gemacht.it

Uber segnala un aumento notevole della domanda di trasporto a Milano e nelle principali località ospitanti i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. I maggiori flussi si registrano in prossimità degli impianti sportivi, con incrementi anche a tre cifre in diverse città coinvolte dall’evento.

La crescita è trainata soprattutto dagli utenti internazionali, in particolare provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada: le corse di viaggiatori statunitensi sono aumentate di oltre il 110% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre quelle dei canadesi superano il +100%, confermando l’attrattività globale della manifestazione.

Tra le destinazioni olimpiche più frequentate figurano Fiera Milano, Arena Santa Giulia (Milano), Unipol Forum (Assago) e Livigno Snow Park (Mottolino). Nelle aree vicine ai principali impianti, la domanda ha registrato picchi straordinari: +2000% vicino all’Unipol Forum, +250% a San Siro e +30% a Rho Fiera Milano. Anche nelle altre città coinvolte dai Giochi, le corse sono aumentate rispetto allo scorso anno: +35–40% a Milano, +120% a Venezia e oltre +300% a Trento, dove il servizio Uber è operativo solo da giugno. Crescono inoltre le corse a lunga percorrenza, con viaggi superiori ai 400 km tra Milano e Cortina.

Parallelamente, Uber ha aumentato l’offerta di autisti: le ore online dei driver sono cresciute del 50% rispetto al 2025 e il numero di tassisti attivi sulla piattaforma è salito del 25% su base annua, dimostrando la capacità della piattaforma di adattarsi rapidamente alla domanda.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: