Uber registra picchi di domanda record in Italia per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026

Uber segnala un aumento notevole della domanda di trasporto a Milano e nelle principali località ospitanti i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. I maggiori flussi si registrano in prossimità degli impianti sportivi, con incrementi anche a tre cifre in diverse città coinvolte dall’evento.

La crescita è trainata soprattutto dagli utenti internazionali, in particolare provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada: le corse di viaggiatori statunitensi sono aumentate di oltre il 110% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre quelle dei canadesi superano il +100%, confermando l’attrattività globale della manifestazione.

Tra le destinazioni olimpiche più frequentate figurano Fiera Milano, Arena Santa Giulia (Milano), Unipol Forum (Assago) e Livigno Snow Park (Mottolino). Nelle aree vicine ai principali impianti, la domanda ha registrato picchi straordinari: +2000% vicino all’Unipol Forum, +250% a San Siro e +30% a Rho Fiera Milano. Anche nelle altre città coinvolte dai Giochi, le corse sono aumentate rispetto allo scorso anno: +35–40% a Milano, +120% a Venezia e oltre +300% a Trento, dove il servizio Uber è operativo solo da giugno. Crescono inoltre le corse a lunga percorrenza, con viaggi superiori ai 400 km tra Milano e Cortina.

Parallelamente, Uber ha aumentato l’offerta di autisti: le ore online dei driver sono cresciute del 50% rispetto al 2025 e il numero di tassisti attivi sulla piattaforma è salito del 25% su base annua, dimostrando la capacità della piattaforma di adattarsi rapidamente alla domanda.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.