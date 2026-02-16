Mobilità green in Lombardia: 1.100 nuovi autobus a basso impatto ambientale

La Regione Lombardia investe oltre 105 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico locale, con l’introduzione di nuovi autobus a basso impatto ambientale e l’ammodernamento degli impianti esistenti. La delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, è stata presentata dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, insieme all’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“Prosegue il nostro impegno per un trasporto pubblico moderno, efficiente e sicuro, con mezzi green e sostenibili – ha dichiarato Lucente –. Entro la fine dell’anno circoleranno circa 1.100 nuovi autobus ecologici in tutta la Lombardia”.

Maione ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria, combinando efficienza e sostenibilità: “Le risorse investite si trasformeranno in benefici concreti per l’ambiente e la salute dei cittadini lombardi”.

Il provvedimento destina complessivamente 105.829.530 euro al rinnovo del parco autobus nei sei bacini lombardi, alla riduzione delle emissioni, al rafforzamento della sicurezza dei mezzi e alla ristrutturazione dei depositi per gestire le nuove tecnologie elettriche e a metano. Le risorse derivano dal “Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile” in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e coprono il quinquennio 2024-2028: 63,5 milioni per il 2026 e 42,3 milioni per il 2027-2028.

Distribuzione delle risorse alle Agenzie TPL provinciali (euro)

Bergamo: 6.968.848

Brescia: 10.862.383

Como, Lecco, Varese: 10.535.996

Cremona, Mantova: 4.551.379

Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia: 71.619.791

Sondrio: 1.291.134

