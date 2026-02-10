Mobilità urbana in Italia: Uber e itTaxi rinnovano la partnership per cinque anni

Uber e itTaxi, il principale network di tassisti in Italia, annunciano il rinnovo della loro partnership strategica per altri cinque anni, rafforzando una collaborazione avviata nel 2022 che nel tempo ha dimostrato solidità e risultati concreti.

I numeri del primo triennio parlano chiaro: dal lancio della partnership sono state registrate oltre 20 milioni di richieste di taxi tramite l’app Uber e, solo nell’ultimo anno, le corse prenotate in Italia sono aumentate di circa il 40%. Un risultato significativo, reso possibile dalla combinazione tra la tecnologia di Uber e l’esperienza professionale dei tassisti appartenenti al consorzio itTaxi.

I benefici si riflettono anche sul lavoro quotidiano dei tassisti: la riduzione dei tempi di attesa tra una corsa e l’altra ha permesso di ottimizzare i turni e lavorare in modo più efficiente. Durante tutta la durata dell’accordo, inoltre, la commissione applicata da Uber alle corse taxi è rimasta invariata, confermando un rapporto improntato a stabilità e trasparenza.

Il rinnovo quinquennale segna una nuova fase di consolidamento della partnership e testimonia la volontà condivisa di continuare a investire in un modello che ha già dato prova della sua efficacia.

L’accordo è attualmente operativo in circa 50 comuni italiani, tra cui Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Lodi, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Trieste, Venezia e molte altre città. Con questo rinnovo, Uber e itTaxi ribadiscono il loro impegno comune nel fornire soluzioni di mobilità urbana sempre più efficienti, sicure e accessibili, contribuendo allo sviluppo di città più moderne e meglio connesse.

