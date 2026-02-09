ANIASA, ecco il nuovo Consiglio Generale che guiderà la mobilità pay-per-use

È stata completata la composizione del nuovo Consiglio Generale di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital, che guiderà l’organizzazione nel prossimo quadriennio.

Il presidente Italo Folonari, amministratore delegato di Mercury, ha varato un assetto pensato per rafforzare competenze, rappresentatività e capacità di presidio dei principali dossier del settore. L’obiettivo è affrontare con efficacia le sfide di un comparto in profonda evoluzione, sempre più centrale nel sistema della mobilità.

Tra le principali novità figurano gli ingressi in Consiglio di Raffaella Tavazza, CEO del Gruppo Locauto, e Rita Rossi, General Manager Italy di Avis Budget Group, per il comparto del noleggio a breve termine. Per il lungo termine entra Marco Girelli, CEO, presidente e amministratore delegato di Alphabet Italia, mentre il segmento della Digital Automotive sarà rappresentato da Giovanni Maggiore, CEO di Fair Connect.

Accanto ai nuovi componenti, vengono confermate alcune figure di riferimento dell’associazione, a garanzia di continuità ed esperienza. Per il long term restano Dario Casiraghi, direttore generale di Arval, e Philippe Valigny, Country Managing Director di Ayvens Italia. Il settore del rent-a-car continua a essere rappresentato da Massimiliano Archiapatti, Vice President Field Operations Europe di Hertz, e da Stefano Gargiulo, Managing Director di Europcar Mobility Group Italy. Confermata infine anche la presenza di Enrico Colombo, direttore generale di Aci Global Servizi, per l’area dei servizi automobilistici.

Al termine della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Generale, il presidente Folonari ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori: “Ringrazio i Vice Presidenti e i Consiglieri per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati. Grazie alle deleghe assegnate e alle competenze presenti, ANIASA potrà operare in modo ancora più efficace e continuativo sui temi centrali del comparto, contribuendo a rafforzare il ruolo della mobilità pay-per-use come asset strategico per il Paese e a garantirne una maggiore tutela istituzionale”.

