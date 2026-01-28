Flibco: nuovo collegamento aeroportuale Milano Lampugnano–Malpensa

Flibco, il servizio di shuttle aeroportuali, apre oggi la vendita dei biglietti per la nuova linea che collega l’Autostazione di Milano Lampugnano all’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1 e 2), con fermata intermedia a Rho Fiera – MIND. Il collegamento sarà attivo dal prossimo 3 febbraio.

Con un tempo di percorrenza di circa 35 minuti, la nuova linea rappresenta un’alternativa più veloce rispetto ai collegamenti tradizionali. Allo stesso tempo, il servizio si distingue per la sua convenienza, con tariffe a partire da 3,99 euro, acquistabili sul sito flibco.com e tramite app, posizionandosi tra le soluzioni più economiche per raggiungere Milano Malpensa rispetto alle principali alternative di trasporto disponibili dalla città.

Operato in collaborazione con Bus Miccolis, questo nuovo collegamento consente a Flibco di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo su Milano Malpensa e di proporre il più alto numero di partenze complessive da e verso l’aeroporto: in totale, le corse sono ben 178 e collegano lo scalo con Milano Stazione Centrale, Como, Novara e, da oggi, Milano Autostazione Lampugnano.

