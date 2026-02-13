TUA dona otto autobus a Leopoli per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale

Nei pressi della sede della TUA di Pescara è stato firmato il patto tra la società di trasporto regionale TUA e una delegazione della città ucraina di Leopoli ai fini della donazione di otto autobus interurbani Euro 5.

All'appuntamento ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il progetto fa parte di un’azione di cooperazione istituzionale e consiste nel passaggio di veicoli non più usati per il servizio di trasporto regionale, nell’ambito delle ordinarie procedure di dismissione del patrimonio aziendale.

Verranno ceduti otto bus interurbani da 12 metri, immatricolati nel 2008, selezionati sulla base di requisiti tecnici forniti dalla municipalità di Leopoli. I mezzi serviranno come supporto al trasporto pubblico locale, nello specifico per garantire il servizio verso scuole, luoghi di lavoro e strutture di assistenza.

All’evento hanno preso parte il presidente di TUA, Gabriele De Angelis, e una delegazione della città di Leopoli composta, tra gli altri, da Oleh Zabarylo, direttore del settore Mobilità, e Iryna Ivanyshyn, vicedirettrice dei Progetti Internazionali.

