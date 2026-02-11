ATAC apre il 2026 con nuovi bandi: assunzioni anche per neolaureati

ATAC inaugura il 2026 con una nuova serie di bandi di selezione per potenziare le proprie strutture tecniche e operative. Per la prima volta dopo molti anni, l’azienda apre le porte anche ai neolaureati. Il rilancio e il risanamento di ATAC, in corso da quattro anni, non si limita al rinnovo di mezzi e infrastrutture, per il quale sono stati investiti oltre un miliardo di euro, ma punta anche al rafforzamento del capitale umano, elemento cruciale per un’azienda ad alta intensità di lavoro come ATAC.

Dal 2023 al 2025 l’azienda ha assunto oltre 1.400 persone, contribuendo a recuperare il turnover, abbassare l’età media del personale e potenziare la produzione del servizio. Oltre al personale operativo, ATAC sta reclutando anche ingegneri e tecnici per la progettazione e manutenzione di impianti e infrastrutture, nonché operatori di stazione per migliorare la gestione delle metropolitane.

Il primo gruppo di bandi riguarda figure tecniche – ingegneri e architetti – nei settori dell’armamento, progettazione ed esecuzione di impianti, antincendio, segnalamento metroferroviario, reti elettriche, appalti e opere edili. Un secondo gruppo di bandi sarà rivolto ai neolaureati, con posizioni in Safety Management, Recruiting, Payroll, ICT, Controllo di gestione, Acquisti e Ingegneria Bus.

Negli ultimi tre anni, il mercato del lavoro ha risposto molto positivamente alle selezioni ATAC, con oltre 7.600 candidature ricevute, a conferma della crescente attrattività dell’azienda in fase di rinnovamento.

