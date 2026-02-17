Amedeo Genedani eletto Vicepresidente del Comitato centrale dell’Albo nazionale autotrasportatori

Amedeo Genedani, già presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, è stato eletto oggi Vicepresidente del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Emiliano, 67 anni, titolare di un’impresa di autotrasporto merci a Fiorano Modenese, vanta una lunga carriera all’interno del sistema Confartigianato, ricoprendo numerosi incarichi a livello locale.

Riconosciuto come punto di riferimento nel settore dei trasporti e della logistica, Genedani ha guidato per diversi mandati anche UNATRAS, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci. Nel corso della sua esperienza, ha saputo affrontare fasi critiche come la pandemia da Covid-19 e la guerra russo-ucraina, promuovendo iniziative sindacali a tutela delle imprese e distinguendosi per le sue capacità di mediazione. Ha lavorato costantemente per ridurre i costi, migliorare la competitività, valorizzare la professione dell’autotrasportatore e promuovere innovazione e formazione, sempre orientando la sua azione al dialogo con le istituzioni governative.

Claudio Riva, Presidente di Confartigianato Trasporti, ha espresso “viva soddisfazione per l’incarico assunto da Genedani in un organismo così rilevante come l’Albo, con la certezza che saprà portare al Comitato la sua lunga esperienza e contribuire allo sviluppo di iniziative concrete per la categoria”.

Il Comitato Centrale, che fa parte del Dipartimento Trasporti e Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è l’organo di gestione dell’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di merci per conto di terzi.

Tra i compiti principali attribuiti dalla legge al Comitato figurano: la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto; l’accreditamento degli organismi di certificazione di qualità; l’attuazione delle direttive ministeriali in materia di autotrasporto; la produzione di contenuti informativi e editoriali per le imprese, anche tramite strumenti digitali; e l’attività di consulenza e studio su progetti normativi e problematiche legate all’accesso al mercato e alla professione di autotrasportatore.

L’organismo verifica inoltre l’adeguatezza delle imprese iscritte, controllando la congruità tra il parco veicolare e il numero di autisti, la regolarità assicurativa e la conformità alle modalità operative previste. Queste verifiche sono supportate dai dati del CED del Ministero dei Trasporti e dai sistemi telematici di INAIL, INPS e Camere di Commercio, assicurando la continua rispondenza ai requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009.

Recenti aggiornamenti legislativi hanno ampliato le competenze del Comitato, affidandogli il compito di segnalare eventuali violazioni all’Antitrust in materia di tempi di pagamento da parte dei committenti, garantendo l’anonimato agli autotrasportatori.

