Caccia al biglietto per Spezia-Cremonese, finale di ritorno dei playoff per la serie A. Tifosi mobilitati

Lo stadio Alberto Picco si prepara a vivere una delle serate più intense e significative della sua lunga storia. In vista della finale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie A tra lo Spezia e la Cremonese, prevista per domenica 1 giugno alle 20,30, il piccolo ma infuocato impianto spezzino sarà completamente esaurito in ogni ordine di posto. Si profila l'eventualità di una messa in vendita nella giornata di venerdì di ulteriori biglietti, che sarebbero la prima fila del settore distinti che ha visibilità parziale. Tale eventualità sarà prontamente resa nota con ulteriore comunicato nella giornata di domani, nel quale verranno resi noti i settori in cui vi sarà nuova disponibilità. L'eventuale vendita dei tagliandi aggiuntivi sarà disponibile online e presso i punti vendita Vivaticket del territorio.

Un sold-out che certifica l’enorme attesa e l’entusiasmo crescente della tifoseria aquilotta, pronta a sostenere i propri beniamini nell’ultimo, decisivo atto di una stagione carica di emozioni. Dopo la gara d’andata, in programma stasera 29 maggio alle 20,30 allo Zini, i tifosi del Picco promettono un’atmosfera adeguata all'importanza dell'evento.

Intanto i tifosi si preparano per una sola missione: accompagnare lo Spezia fino alla fine, sostenendo la squadra con ogni mezzo possibile. La tifoseria chiama a raccolta la città con due momenti chiave in vista delle decisive sfide contro Cremonese e Sampdoria, invitando tutti a compattarsi e a stringersi attorno alla squadra.



Appuntamento al Follo – Il primo ritrovo è fissato per sabato alle ore 16:00 presso il campo di allenamento. L'obiettivo è caricare mentalmente la squadra prima della trasferta di Cremona. Il messaggio è chiaro: far sentire ai giocatori il sostegno di un'intera comunità, con presenza, voce e partecipazione.



Trasferta a Cremona – La trasferta in Lombardia rappresenta il primo dei due atti finali di una stagione intensa. I tifosi invitano chi partirà per Cremona a presentarsi in maglia bianca, simbolo di unità e appartenenza, per dimostrare compattezza e identità. Un gesto corale per far capire da dove arriva lo Spezia.



Accoglienza pre-partita – Domenica, poche ore prima del calcio d'inizio della gara di ritorno, il secondo appuntamento: ritrovo alle 18:30 sotto l'NH Hotel per chi raggiungerà lo stadio a piedi, e all'incrocio con viale Garibaldi per chi invece accompagnerà la squadra in scooter. L'obiettivo è uno solo: seguire il pullman e far sentire il calore della città fino all'ingresso in campo.



Curva e stadio – Al Picco, l'indicazione è precisa: maglia bianca per tutti. Nessuno escluso. Si chiede di restare in piedi per tutta la partita, seguendo i cori della curva e sostenendo la squadra in ogni secondo, fino al triplice fischio.



Diffidati e assenti – Un pensiero particolare è rivolto anche a chi, a causa di diffide, non potrà essere presente. L'appello è a cantare anche per loro, portando la loro voce e il loro spirito dentro lo stadio. Un modo per non lasciare indietro nessuno.



Obiettivo comune – "Tutti insieme, ancora una volta, scriviamo la storia" è il messaggio che chiude l'appello della Curva Ferrovia. Una frase che sintetizza lo spirito con cui la tifoseria intende affrontare queste ultime decisive giornate di campionato.

