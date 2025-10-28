Tutela del paesaggio, ministro Giuli: “L’Italia guida la sensibilità per il tema, ma l’articolo 9 resta da attuare pienamente”

L’Italia si conferma una nazione leader nella valorizzazione del paesaggio, inteso come spazio dell’abitare e come punto di riferimento per iniziative nazionali e internazionali che pongono al centro lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale. Lo ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenuto a Firenze in occasione della conferenza per il 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio.

“Il paesaggio non è soltanto il nostro habitat naturale – ha spiegato Giuli – ma il luogo dell’alleanza tra uomini e donne e la propria terra. È modellato quotidianamente dal nostro sviluppo economico, sociale e culturale, e riconoscerne i doveri e le responsabilità è fondamentale per agire efficacemente”.

Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti di oltre 40 Paesi, tra cui molti partner europei dell’Italia. L’evento ha celebrato un quarto di secolo dalla firma della Convenzione, ribadendo l’importanza di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare la bellezza culturale dei paesaggi in un’epoca segnata da cambiamenti climatici, eventi calamitosi e conflitti internazionali.

Giuli ha ricordato come in questi 25 anni siano state attuate molte linee guida della Convenzione, ma ha sottolineato che l’articolo 9 della Costituzione, che riconosce il paesaggio come bene da tutelare, non è ancora pienamente attuato. “Tuttavia – ha aggiunto – enormi passi avanti sono stati fatti nella consapevolezza che la tutela del paesaggio e dell’ambiente circostante è indispensabile per lasciare alle generazioni future un’eredità degna e sostenibile”.

