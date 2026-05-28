Turismo sostenibile in Europa: nuove linee guida contro overtourism e squilibri territoriali

L’Unione europea punta a ridisegnare il futuro del turismo con un approccio più sostenibile e bilanciato. Le nuove conclusioni adottate dal Consiglio Competitività a Bruxelles mettono al centro sia la gestione del sovraffollamento nelle destinazioni più popolari sia la necessità di valorizzare le aree meno conosciute e meno frequentate.

Il turismo viene riconosciuto come settore strategico per l’economia europea: rappresenta circa il 7% del valore aggiunto lordo dell’Ue, il 10% dell’occupazione e coinvolge oltre 4,6 milioni di imprese.

Le nuove linee guida chiedono di integrare in modo sistematico gli aspetti economici, sociali e ambientali nelle politiche del settore. Tra gli obiettivi principali figurano la riduzione dell’impatto ambientale attraverso efficienza delle risorse, economia circolare, decarbonizzazione e tutela della biodiversità.

Grande attenzione viene posta anche alla sostenibilità sociale, con la richiesta di garantire che lo sviluppo turistico porti benefici concreti alle comunità locali e rispetti il patrimonio culturale dei territori.

Il documento evidenzia inoltre la necessità di colmare le disomogeneità nell’attuazione delle politiche europee, rafforzando la governance multilivello e migliorando il coordinamento tra Stati membri. In questo contesto, si punta a una migliore distribuzione dei flussi turistici attraverso una maggiore connettività e lo sviluppo di destinazioni alternative, come aree rurali, montane, insulari e periferiche.

L’obiettivo finale è costruire un modello turistico più equilibrato, capace di ridurre l’overtourism nelle mete più congestionate e allo stesso tempo sostenere la crescita delle economie locali meno valorizzate.

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