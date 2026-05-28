Santarcangelo, mobilità sostenibile avanti: completato o avviato il 58% del Pums

A Santarcangelo di Romagna il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) mostra un avanzamento significativo: il 58% delle misure è già stato avviato, il 26% risulta completato e il 18% è in fase di attuazione. Il dato emerge dal primo monitoraggio del piano approvato nel 2022 e presentato in consiglio comunale dalla vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni.

Il Pums, con un orizzonte decennale, comprende 66 azioni complessive che puntano a rendere più sostenibili e sicuri gli spostamenti sul territorio, tra mobilità ciclabile e pedonale, trasporto pubblico, mobilità condivisa, logistica e cultura della sostenibilità.

Tra gli interventi già realizzati o in corso, scrive Rimini Today, spiccano oltre 7 chilometri di nuove infrastrutture ciclopedonali. Fra questi, la riqualificazione di via Tomba, il percorso lungo via Trasversale Marecchia e la ciclabile di via Casale, oltre ai nuovi collegamenti lungo la via Emilia e la futura ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, attesa per l’inaugurazione a giugno.

Sul fronte della mobilità privata, il piano prevede interventi su sicurezza stradale, nuove rotatorie, potenziamento delle colonnine per veicoli elettrici e una revisione del sistema dei parcheggi, con l’obiettivo di favorire la sosta nei parcheggi scambiatori e migliorare il turnover in centro.

Importanti anche le azioni sul trasporto pubblico, con il progetto del collegamento tra Fiera di Rimini e Santarcangelo tramite Trc, già candidato a finanziamento, e sulla logistica urbana, con sistemi di consegna più sostenibili e punti di ritiro pacchi.

“La mobilità sostenibile – ha sottolineato Mussoni – è un progetto integrato che punta a rendere più accessibile e vivibile il territorio, anche attraverso la cosiddetta ‘Città dei 15 minuti’ e la Bicipolitana”.

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