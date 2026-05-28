Edilizia e sostenibilità, accordo tra ANCE Como e Intesa Sanpaolo per il “Cantiere Impatto Sostenibile”

Sostenere la transizione ecologica del settore edilizio e favorire nuovi investimenti delle imprese del territorio. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra ANCE Como e Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’iniziativa “Cantiere Impatto Sostenibile”, dedicata alla promozione di modelli di sviluppo basati sui criteri ESG.

L’intesa rafforza la collaborazione già avviata tra le due realtà e punta a offrire alle imprese associate strumenti finanziari dedicati, condizioni agevolate e soluzioni mirate per accompagnare investimenti orientati alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e all’innovazione.

Il protocollo “Cantiere Impatto Sostenibile” rappresenta un codice volontario che promuove pratiche virtuose in edilizia, dalla riduzione dell’impatto ambientale alla trasparenza nei processi, fino alla sicurezza nei cantieri e alla responsabilità sociale.

Tra le misure previste, Intesa Sanpaolo riconosce alle imprese aderenti una riduzione del 50% delle spese di istruttoria sui finanziamenti a medio-lungo termine, oltre a nuove soluzioni per supportare investimenti green e riqualificazione energetica degli immobili.

Particolare attenzione è rivolta agli interventi di efficientamento energetico e rigenerazione del patrimonio immobiliare non residenziale, anche attraverso strumenti come gli S-Loan e il nuovo “Conto Termico 3.0”, che integra finanziamenti e incentivi pubblici.

“Si tratta di un accordo importante per accompagnare le imprese verso un percorso concreto di crescita sostenibile e competitiva”, ha dichiarato il presidente di ANCE Como, Eugenio Rizzuti, sottolineando il valore del protocollo come leva di innovazione e responsabilità per il comparto.

Sulla stessa linea Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, che ha evidenziato come la banca stia sostenendo la filiera con soluzioni dedicate alla transizione verde, ricordando inoltre che nel primo trimestre dell’anno sono stati erogati circa 800 milioni di euro a imprese e famiglie del territorio.

L’accordo si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la sostenibilità e mira a rafforzare la competitività delle imprese edili comasche attraverso investimenti mirati e strumenti finanziari innovativi.

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