Turismo, affare da 60 miliardi per l'Italia. Liguria in prima fila nelle sfide su qualità, sostenibilità e formazione

La Liguria, come l’Italia intera, vive una fase di forte crescita nel turismo, con una spesa prevista di oltre 60 miliardi di euro nel 2025 sul territorio nazionale. Il settore pesa per il 13% sul PIL nazionale, ma per mantenere questo trend serve puntare su innovazione, sostenibilità e miglioramento dei servizi.

Al Global Summit del World Travel & Tourism Council a Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato l’importanza di destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica. Questa sfida è cruciale per la Liguria, che oltre alle mete balneari può valorizzare borghi, natura e cultura per un turismo più esperienziale e diffuso tutto l’anno.

Sul fronte crociere, essenziali per i porti liguri, Pierfrancesco Vago di MSC ha sottolineato il valore di un approccio sostenibile e rispettoso delle comunità locali, capace di distribuire flussi e creare occupazione, mantenendo un dialogo con i territori.

La questione degli affitti brevi resta delicata: Federalberghi denuncia concorrenza sleale rispetto agli alberghi, mentre il Ministero punta a regolamentare il settore attraverso il Codice Identificativo Nazionale per tutelare operatori e turisti, tema particolarmente sentito anche in Liguria.

Infine, il Summit ha richiamato l’urgenza di investire nella formazione per dotare il settore turistico di competenze adeguate. L’Università di Genova si è detta pronta a sviluppare percorsi accademici dedicati, fondamentali per accompagnare la Liguria verso un turismo innovativo, sostenibile e competitivo.

