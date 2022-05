Tunnel delle Ferriere, ora c'è rischio chiusura per altri due mesi

di Redazione

Due le ipotesi che verranno esaminate con attenzione dai tecnici nei prossimi giorni. O si resta come oggi o si chiude

Tunell delle Ferriere, ora si rischia una chiusura di altri due mesi. Ieri si sè svolta una riunione tra Città metropolitana, Anas, Anci, sindaci della Fontanabuona, Camera di Commercio le Aziende di trasporto pubblico.

Due le ipotesi che verranno esaminate con attenzione dai tecnici nei prossimi giorni.

Dopo il 16 maggio, riaprire come accade ora con senso unico alternato durante il giorno con corrente veicolare verso Genova dalle 6 alle 13 e corrente veicolare verso Chiavari dalle 13 alle 20 fino alla fine dei lavori, previsti a luglio 2023. Chiusura notturna dalle 20 alle 6.

– Dopo il 16 maggio, non riaprire e tenere chiuso per altri due mesi in modo da riaprire poi, dalle 6 alle 20, con due sensi di marcia. Durante la notte tratto chiuso fino a gennaio 2023.