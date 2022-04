Tunnel delle Ferriere. Domani riapertura, rischio code sulla statale 45

di Redazione

L'allarme del sindaco di Torriglia. "Alla mattina traffico prevalente dalla Fontanabuona, nel pomeriggio dalla Valbisagno. C'è il rischio che il traffico resti bloccato"

Riapre domani parzialmente al traffico la galleria delle Ferriere, punto nodale del traffico fra la Levante e Fontanabuona e la Valbisagno e quindi Vallescrivia e Valtrebbia, chiusa da metà gennaio per lavori irrinunciabili di manturnenzione.

L'apertura avrebbe dovuto tenersi nella parte finale del mese di marzo, ma imprevisti ritardi nei lavori avevano consigliato un rinvio.

In sindaci della zona hanno già ricevuto l'ordinanza con le modalità di riapertura.

Maurizio Beltrami, primo cittadino di Torriglia, conferma: "Da domani alle 6 fino alle 13,15 sarà libero il transito dalla Fontanabuona alla Valbisagno. Ci saranno finestre a partire dalle 6,50 e poi ogni ora, per consentire il passaggio nell'altra direzione. Al pomeriggio la prevalenza del traffico sarà invertita, chi proviene dalla Valbisagno troverà in genere libero transito con finestre per chi proviene dall'altra direzione. Il problema è che lo spazio di attesa è relativamente modesto, e temiamo che le file possano oltrepassare la rotonda di Bargagli e possano fermare il traffico verso la Statale 45 e la Val Trebbia. E sarebbe un vero problema, dopo tutti quelli che i cittadini che abitano nella zona hanno dovuto sopportare in questi anni, fra pandemia e peste suina. Ci auguriamo, ma ne siamo certi, che la situazione verrà attentamente monitorata per apportare se necessario le dovute modifiche".