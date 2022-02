Tunnel Ferriere, chiusura rinviata di qualche giorno

di Redazione

Il sindaco di Moconesi Dondero: "A breve usciranno anche gli orari del trasporto pubblico valido per i 40 giorni di chiusura totale della galleria"

Era prevista per lunedì 21 febbraio la chiusura, per 40 giorni, della Galleria Taviani, più conosciuta come tunnel delle Ferriere, fino al 2 aprile. Quasi certamente l'inizio dei lavori slitterà di un pio di giorni.



"Saranno 504 i giorni di cantiere - spiega sul suo profilo social il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero - compreso il mese e dieci giorni di blocco completo della galleria seguito della riunione conclusa pochi minuti fa, in via ufficiosa (nelle prossime ore la comunicazione ufficiale) vi anticipo che la chiusura della galleria dovrebbe slittare dal 21 al 23 febbraio.

Le ragioni sono dovute alla necessità di qualche giorno in più per completare i lavori di manutenzione sulla SP 77 di Boasi e sul ponte di Traso (per rimuovere quindi l'attuale semaforo).

A breve usciranno anche gli orari del trasporto pubblico valido per i 40 giorni di chiusura totale della galleria. Il servizio prevede l'utilizzo degli attuali mezzi con transito dalla SP 77 con interscambio a Prato con la linea urbana di AMT (vale lo stesso titolo di viaggio e non occorrono integrazioni). Quindi la corsa non può arrivare a Brignole ma si ferma a Prato, questo per garantire una buona frequenza di corse dato il maggior tempo di percorrenza causato dalla deviazione su Boasi.

Rispetto a tutte le proposte circolate negli ultimi giorni nel suo complesso é parsa la migliore o se vogliamo la meno peggio.

Sempre per il trasporto pubblico, ma nel periodo successivo (in cui sará attivo il senso unico differenziato) c'é una base di accordo (grazie all'impiego di movieri) per garantire il transito dei mezzi pubblici in entrambe le direzioni di marcia, di fatto mantenendo l'attuale orario.