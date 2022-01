Chiusura tunnel Ferriere, il sindaco di Lumarzo: "Necessaria, ma sarà un grande sacrificio per gli abitanti"

di Giorgia Fabiocchi

Dal 2 aprile si potrà transitare grazie ad un senso unico differenziato, la galleria sarà aperta di giorno e chiusa di notte, si lavorerà sette giorni su sette

È prevista per lunedì 21 febbraio la chiusura, per 40 giorni, della Galleria Taviani, più conosciuta come tunnel delle Ferriere, fino al 2 aprile. Saranno 504 i giorni di cantiere, compreso il mese e dieci giorni di blocco completo della galleria, una galleria strategica che collega Genova e la Val Fontanabuona e che funge da infrastruttura essenziale per l'entroterra.

Dal 2 aprile verrà riaperto il tunnel grazie ad un senso unico differenziato, con orario diurno e chiusura notturna che consentirà di lavorare sette giorni su sette. Gli orari di transito saranno così suddivisi: dalle 6 alle 13 sarà possibile percorrere la galleria verso Genova, viceversa, dalle 13 alle 20, sarà possibile transitare verso Chiavari.

L'alternativa, nei giorni di cantiere e di chiusura del tunnel, sarà il tracciato "di montagna" della Sp 77. "Questo è il vecchio tracciato della Val Fontanabuona, sarà la strada alternativa con molte curve, chiaro che sarà poco agevole - commenta il sindaco di Lumarzo Daniele Nicchia -. I lavori di messa in sicurezza della strada sono importanti e necessari, e consentiranno di recuperare un gap di anni. Ci saranno problemi legati al trasporto pubblico locale, si stanno predisponendo contromisure perché pendolari e merci transiteranno da lì".

Non sarà un periodo facile, il cantiere scontenterà residenti e pendolari ma, sottolinea con orgoglio il sindaco Nicchia, "noi fontanini siamo gente tosta e supereremo anche questa".