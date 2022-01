Chiusura tunnel Ferriere, il sindaco di Bargagli: "Auto e mezzi invaderanno la nostra unica strada"

di Giorgia Fabiocchi

La Galleria Taviani, più conosciuta come Galleria delle Ferriere, verrà chiusura lunedì 21 febbraio e riaperta il 2 aprile. 504 i giorni di cantiere, il tunnel delle Ferriere è una galleria strategica che collega Genova e la Val Fontanabuona e che funge da infrastruttura essenziale per l'entroterra.

Dal 2 aprile verrà riaperto il tunnel grazie ad un senso unico differenziato, con orario diurno e chiusura notturna, che consentirà di lavorare sette giorni su sette, per un investimento di 23 milioni di euro. Gli orari di transito saranno così suddivisi: dalle 6 alle 13 sarà possibile percorrere la galleria verso Genova, viceversa, dalle 13 alle 20, sarà possibile transitare verso Chiavari.

L'alternativa, nei giorni di cantiere e di chiusura del tunnel, sarà il tracciato "di montagna" della Sp 77. "Dopo tante peripezie con Anci, e grazie ad Anci e a Città metropolitana di Genova, siamo riusciti a trovare un accordo con Anas per rimettere a nuovo e in sicurezza la galleria - spiega il sindaco di Bargagli Sergio Casalini -. Ci saranno molti disagi per i nostri cittadini ma abbiamo cercato di dare meno problemi possibili ai cittadini, è un intervento grosso che dev'essere fatto per la sicurezza della nostrra galleria, che si sta ammalorando".