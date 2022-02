Tunnel delle Ferriere, da lunedì scatta la chiusura ma la A12 fra Chiavari e Rapallo resta aperta

di Marco Innocenti

Giampedrone: "Valuteremo con Autostrade se potranno essere sospese tutte le altre chiusure notturne previste in questo periodo"

La chiusura notturna in A12 fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, inizialmente prevista dalle ore 22 di lunedì 21 febbraio alle ore 6 di martedì 22 febbraio, è stata annullata. La richiesta di sospendere questa chiusura è arrivata dall'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, con l'obiettivo di minimizzare i disagi vista la concomitante chiusura del tunnel delle Ferriere, confermata proprio a partire da lunedì mattina alle ore 6.

Per 40 giorni, il tunnel Taviani - così si chiama la galleria in questione - sarà completamente chiuso al traffico. In seguito, poi, si procederà alla riapertura a senso unico differenziato durante il giorno, con la chiusura notturna fra le 20 e le 6 del mattino, per i restanti giorni di lavori.

“Incontreremo autostrade mercoledì - ha spiegato l’assessore Giampedrone - e valuteremo se possono essere sospese tutte le chiusure notturne in A12 fino alla riapertura tunnel delle Ferriere”.