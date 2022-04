Bargagli, il tunnel delle Ferriere alla prova del traffico pasquale. "Possibile qualche modifica"

di Redazione

Senarega (Città Metropolitana): "Dopo i problemi che si sono verificati ieri alla riapertura, come previsto, sulla Statale 45, la situazione viene monitorata, e nel caso si interverrà"

Come era largamente prevedibile, i problemi più grossi per il traffico, alla riapertura parziale di ieri del tunnel delle Ferriere, si sono verificati nella direzione Valbisagno-Valfontanabuona.

Le auto in coda in attesa del loro turno per il transito nel tunnel hanno spesso oltrepassato la rotonda, causando rallentamenti sulla statale 45, fondamentale arteria fra Genova e l'entroterra.

Alla vigilia delle feste pasquali, quando un gran numero di genovesi e rivieraschi è solito utilizzare questa infrastruttura, Franco Senarega, consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana, dichiara; "Ho fatto un sopralluogo nel quale ho potuto verificare questi problemi. Stiamo esaminando la situazione, ed è possibile che vengano presi dei correttivi per velocizzare il transito aulla statale 45. In ogni caso la situazione viene costantemente monitorata"