Tubo rotto a Staglieno, torna l'acqua nelle case. Nel pomeriggio sopralluogo della sindaca Salis

Servizio ripristinato prima della mezzanotte ai residenti della zona di Staglieno, rimasti senz'acqua dopo l'esplosione di una conduttura idrica ieri pomeriggio tra via Bobbio e via Montaldo.

Lo ha annunciato via social l'assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante, nel frattempo oggi pomeriggio è previsto un sopralluogo della sindaca Silvia Salis per constatare i danni e individuare le cause della rottura

Ieri a causa dell'allagamento, l’incrocio tra via Bobbio, via Montaldo e ponte Campanella era stato temporaneamente chiuso al traffico. Ireti aveva interrotto l'afflusso idrico con ripristino entro la mezzanotte fra sabato e domenica

Senz'acqua corrente erano rimasti i palazzi di via Montaldo fino al civico 19.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.