TUA chiude il bilancio 2025 in utile e punta su treni, flotta e qualità del servizio

TUA S.p.A. chiude il bilancio d’esercizio 2025 con un risultato positivo e conferma il percorso di crescita avviato negli ultimi anni, basato su tre direttrici principali: il rinnovo della flotta, il potenziamento del trasporto ferroviario e il miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini.

L’azienda regionale del trasporto pubblico ha registrato un utile netto di 104.724 euro, mentre il valore della produzione ha raggiunto quota 126,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 124,9 milioni dell’anno precedente.

Segnali positivi arrivano anche dai ricavi da traffico, saliti a 22,9 milioni di euro con un incremento di circa 1,8 milioni rispetto al 2024. Migliora inoltre l’EBITDA, passato dai 13,96 milioni del 2024 ai 15,37 milioni del 2025, con un margine EBITDA del 12,54%.

Particolarmente significativo il dato relativo al settore ferroviario. I ricavi del comparto ferro sono aumentati da 1,4 milioni a 2,16 milioni di euro, con una crescita di circa 758 mila euro. Nel corso del 2025 il servizio ferroviario TUA ha trasportato oltre 1,2 milioni di passeggeri.

Tra le novità più rilevanti dell’anno figura il collegamento ferroviario Lanciano-Pescara-Ancona, attivato a settembre 2025, che nei primi quattro mesi di operatività ha registrato circa 15 mila passeggeri, con una media di 200 viaggiatori per giornata di servizio.

«Il bilancio 2025 non racconta soltanto un’azienda in utile, ma una TUA che sta cambiando volto», ha dichiarato il presidente Gabriele De Angelis. «Il dato ferroviario è particolarmente significativo: il valore del materiale rotabile cresce di oltre 14 milioni di euro in un solo esercizio, il servizio supera 1,2 milioni di passeggeri e il nuovo collegamento Lanciano-Pescara-Ancona dimostra che investire in mezzi moderni e servizi efficienti rende il treno una scelta concreta e competitiva».

Sul fronte degli investimenti, TUA evidenzia il rafforzamento della flotta ferroviaria e automobilistica. Cinque treni ETR 104 sono già entrati in servizio e, tra il 2020 e il 2026, sono stati acquistati complessivamente nove treni e un locomotore. Grazie a questi interventi l’età media della flotta ferroviaria è destinata a scendere da 19,7 a circa 3,8 anni.

Anche il settore autobus ha beneficiato di un importante piano di rinnovo: dal 2019 sono stati acquistati 398 nuovi mezzi, con l’età media della flotta ridotta da 13,1 a 8,36 anni e una diminuzione del 35% dei veicoli diesel.

Nel 2025 sono stati inoltre appaltati oltre 20 milioni di euro di lavori ferroviari finanziati attraverso fondi FSC.

«Stiamo costruendo una TUA più moderna, sostenibile e solida», ha aggiunto De Angelis, sottolineando anche l’importanza delle risorse umane. Tra il 2019 e il 2025 l’azienda ha effettuato 327 nuove assunzioni tra operatori di esercizio, personale qualificato, impiegati, macchinisti e capitreno.

Nel complesso, durante il 2025 TUA ha garantito oltre 31 milioni di chilometri di servizio, confermandosi il principale operatore della mobilità pubblica regionale. I servizi coperti dai contratti di servizio hanno raggiunto quasi 30 milioni di chilometri, di cui 29 milioni per il trasporto su gomma e oltre 963 mila per quello ferroviario.

Il rafforzamento patrimoniale emerge anche dai valori degli asset aziendali: il valore netto degli autobus è cresciuto da 57,2 a 70,5 milioni di euro, mentre quello dei treni è passato da 33,2 a 47,7 milioni. Le immobilizzazioni materiali complessive hanno raggiunto 153,4 milioni di euro, contro i 141,6 milioni del 2024.

Tra gli interventi più importanti del 2025 anche l’entrata in funzione della filovia “La Verde”, il collegamento tra Pescara e Montesilvano avviato l’11 settembre dopo il completamento delle verifiche tecniche e del periodo di pre-esercizio previsto dalla normativa.

Il nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di mobilità integrato tra autobus, ferro e trasporto elettrico nell’area metropolitana.

Il 2025 è stato inoltre un anno significativo per Sangritana Spa, società controllata da TUA e attiva nel trasporto merci ferroviario. Dal 7 novembre è entrato nella compagine societaria un partner industriale privato con una quota del 30%, mentre TUA ha mantenuto il controllo con il 70%. L’operazione punta a rafforzare la presenza nel settore della logistica ferroviaria e a sviluppare una filiera merci più competitiva.

Il bilancio conferma infine l’impegno dell’azienda sui temi della sicurezza, della qualità e della sostenibilità, con il mantenimento delle certificazioni aziendali e il proseguimento delle iniziative dedicate a una mobilità più efficiente e a minore impatto ambientale.

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