TPL Linea chiude il 2025 con utili in crescita: approvato il terzo bilancio consecutivo positivo

Si è svolta oggi, presso il Campus universitario di Savona, la riunione del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea dei Soci di TPL Linea, durante la quale è stato approvato all'unanimità il bilancio relativo all'esercizio 2025.

L'Assemblea ha dato il via libera allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2025. I risultati economici evidenziano un utile di esercizio pari a 395.367 euro, con una crescita del 113% rispetto all'anno precedente. Si tratta del terzo esercizio consecutivo chiuso in attivo, confermando il percorso di consolidamento della società.

Nel corso del 2025 è aumentato anche il valore della produzione, cresciuto del 3%, mentre gli ammortamenti sono saliti del 9% in conseguenza degli investimenti realizzati.

Nel suo intervento, il presidente uscente Vincenzo Franceri ha tracciato un bilancio del lavoro svolto negli ultimi tre anni dal Consiglio di Amministrazione. Ha sottolineato come il risultato approvato rappresenti il frutto di un'importante attività di investimento e di un costante miglioramento delle performance aziendali, ringraziando tutto il personale per il contributo fornito nel raggiungimento degli obiettivi.

I dati illustrati durante l'assemblea mostrano un deciso incremento degli investimenti, il rafforzamento delle attività di controllo, lo sviluppo del servizio scuolabus, una maggiore diversificazione dei servizi offerti e un significativo impulso all'innovazione tecnologica. Tra gli aspetti evidenziati anche la gestione degli adeguamenti contrattuali del personale.

Il direttore generale Giampaolo Rossi ha presentato il nuovo piano tariffario dell'azienda e annunciato l'arrivo di 28 nuovi autobus a basse emissioni, alimentati con motorizzazioni elettriche, LNG e CNG. I nuovi mezzi entreranno progressivamente in servizio entro la fine dell'anno sulle linee della provincia di Savona.

Franceri ha inoltre evidenziato come l'azienda disponga oggi di basi solide per affrontare le sfide future, pur ribadendo l'importanza di monitorare attentamente l'evoluzione dei finanziamenti regionali, che possono incidere in maniera significativa sull'equilibrio economico della società.

L'Assemblea si è conclusa intorno alle 12.30 e riprenderà mercoledì prossimo, quando saranno nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il nuovo presidente di TPL Linea.

Al termine della seduta, i soci hanno visitato la nuova sala operativa ECM realizzata all'interno del deposito aziendale di Savona. La struttura, allestita con le tecnologie più moderne, permette il monitoraggio in tempo reale del servizio e dialoga con il sistema CRM per garantire una gestione più rapida ed efficiente delle richieste degli utenti.

La visita si è conclusa nella nuova sala dedicata al controllo dei parcheggi, dotata di una moderna control room dalla quale sarà possibile supervisionare costantemente gli impianti di videosorveglianza e verificare il corretto funzionamento dell'infrastruttura tecnologica, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza del servizio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.