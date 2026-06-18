Telepass e Retitalia: nuovo accordo per pagare il carburante direttamente dall’app

Telepass, azienda italiana specializzata nel telepedaggio e nei servizi di mobilità digitale, e Retitalia S.p.A. hanno avviato una nuova partnership che introduce una funzione innovativa: il pagamento del carburante direttamente tramite l’App Telepass.

Grazie a questo accordo, gli automobilisti e i motociclisti possono effettuare il rifornimento presso oltre 150 stazioni di servizio del network convenzionato utilizzando esclusivamente lo smartphone, senza bisogno di contanti o carte di pagamento. L’obiettivo è rendere l’esperienza di rifornimento più rapida, semplice e completamente digitale.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di espansione della piattaforma di mobilità di Telepass, che punta a integrare sempre più servizi legati agli spostamenti quotidiani all’interno di un’unica applicazione. In prospettiva, entro il 2026, le stazioni di servizio abilitate all’uso dell’app supereranno le 7.500 unità, ampliando in modo significativo la copertura sul territorio.

Secondo l’azienda, questa evoluzione rappresenta un passo importante verso una mobilità sempre più connessa e digitale. L’integrazione del pagamento carburante non solo semplifica la vita degli utenti, ma può anche migliorare l’efficienza operativa delle stazioni di servizio, favorendo nuovi flussi di clientela e rendendo il punto vendita un hub di servizi più ampio.

Per utilizzare la funzione è sufficiente aprire l’app Telepass, individuare sulla mappa la stazione di servizio più vicina tra quelle abilitate e completare il pagamento direttamente dallo smartphone, in modo immediato e senza passaggi intermedi.