Sicurezza stradale, il Governo punta sui giovani: più controlli e nuove strategie di prevenzione

Rafforzare la sicurezza sulle strade e proteggere soprattutto le nuove generazioni sono gli obiettivi al centro delle decisioni emerse durante la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolta al Viminale sotto la guida del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. All’incontro hanno partecipato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, insieme ai vertici delle Forze di polizia.

Tra le misure individuate figura il potenziamento delle attività di controllo lungo le strade, con un aumento dei pattugliamenti da parte delle Forze dell’Ordine. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle aree della movida, dove durante le ore serali e notturne si concentra una maggiore presenza di giovani e dove possono aumentare i rischi legati alla sicurezza stradale.

Nel corso della riunione è stata inoltre annunciata la creazione di un tavolo tecnico dedicato alla sicurezza stradale, promosso dai tre ministeri coinvolti. Il nuovo organismo avrà il compito di sviluppare iniziative e progetti condivisi per favorire una maggiore prevenzione degli incidenti e diffondere comportamenti responsabili.

L’obiettivo è costruire un percorso comune tra istituzioni, scuole e cittadini, creando una vera cultura della sicurezza che parta dall’educazione dei più giovani e si estenda a tutta la comunità.

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