SASA, approvato il programma 2026: investimenti per mobilità sostenibile, digitalizzazione e innovazione

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato, nella seduta del 3 luglio, il programma annuale 2026 di SASA SpA, la società in-house partecipata per l'88,1% dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il provvedimento, presentato dall'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, conferma il percorso avviato con i programmi degli anni precedenti per rafforzare la mobilità sostenibile e l'innovazione nel trasporto pubblico locale.

Il piano individua una serie di interventi strategici finalizzati a sostenere la transizione ecologica del servizio di trasporto, con particolare attenzione al rinnovo della flotta verso veicoli a zero emissioni. L'obiettivo è proseguire lungo la strategia europea e nazionale per la decarbonizzazione, mantenendo un approccio aperto alle diverse soluzioni tecnologiche disponibili.

Tra le iniziative centrali figura il progetto Brenner Green Corridor, che punta a trasformare l'Alto Adige in un punto di riferimento per la mobilità sostenibile. Il programma si inserisce nel percorso di riduzione delle emissioni promosso dall'Unione europea e supportato anche dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con ricadute positive sullo sviluppo economico e sociale del territorio.

Una parte significativa delle risorse sarà destinata al rafforzamento della governance aziendale, attraverso l'aggiornamento delle procedure organizzative e il miglioramento della conformità normativa. Gli interventi riguarderanno, tra l'altro, l'adeguamento alle disposizioni in materia di appalti pubblici, la digitalizzazione dei processi e il potenziamento delle attività di controllo interno.

Prosegue inoltre il percorso di innovazione tecnologica con l'evoluzione del sistema informativo per il trasporto pubblico locale, installato sull'intera flotta di circa 370 autobus e sviluppato in collaborazione con STA – Strutture Trasporto Alto Adige.

Il programma 2026 dedica spazio anche alla valorizzazione del marchio altoadigemobilità, riconoscendo a SASA il ruolo di principale operatore del trasporto pubblico in Alto Adige e partner strategico della Provincia e di STA.

Per il prossimo esercizio sono previsti investimenti complessivi pari a 2,245 milioni di euro, comprensivi dei costi del personale. Le principali voci di spesa riguardano il Brenner Green Corridor (829 mila euro), il miglioramento delle procedure di compliance (635 mila euro), i progetti di digitalizzazione (581 mila euro) e le attività di comunicazione e promozione (200 mila euro).

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