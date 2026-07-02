Mercato auto in crescita: a giugno immatricolazioni in aumento del 10,6%

Segnali positivi per il mercato automobilistico italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di giugno 2026 sono state immatricolate 146.423 autovetture, contro le 132.402 registrate nello stesso periodo del 2025. Un incremento del 10,59% che conferma il buon andamento del settore.

In crescita anche il mercato dell'usato. I trasferimenti di proprietà hanno infatti raggiunto quota 481.205, rispetto ai 439.475 passaggi di giugno dello scorso anno, con un aumento del 9,50%.

Nel complesso, il volume delle compravendite di giugno ha toccato le 627.628 operazioni. Di queste, il 23,33% ha riguardato veicoli nuovi, mentre il restante 76,67% è rappresentato da autovetture usate, confermando il peso predominante del mercato dell'usato nelle scelte degli automobilisti italiani.

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