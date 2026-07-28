Via libera dell’UE agli aiuti per il trasporto italiano: 300 milioni contro il caro carburante

La Commissione europea ha dato il proprio consenso a un nuovo piano di sostegno italiano da 300 milioni di euro destinato alle imprese di trasporto su strada colpite dall’aumento dei costi del carburante legato alla crisi in Medio Oriente.

La misura rientra nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto dall’Unione europea per affrontare le conseguenze economiche della crisi mediorientale (METSAF), approvato dalla Commissione il 29 aprile 2026.

L’obiettivo dell’intervento è ridurre il peso dell’incremento dei prezzi del carburante sulle aziende del settore dell’autotrasporto. Secondo i dati considerati dalla Commissione, il costo del diesel in Italia ha registrato forti aumenti rispetto a febbraio 2026: +16,9% nel mese di marzo, +23,3% ad aprile e +18% a maggio.

Il sostegno economico sarà riconosciuto attraverso un credito d’imposta, utilizzabile dalle imprese per compensare diversi obblighi fiscali e contributivi, tra cui imposte sul reddito, IVA e contributi previdenziali, entro il 31 dicembre 2026.

Le aziende di trasporto su strada con sede o stabilimento in Italia potranno ottenere un contributo fino al 70% dei maggiori costi sostenuti per il carburante acquistato nei quattro mesi compresi tra marzo e giugno 2026, purché tali aumenti siano collegati agli effetti della crisi in Medio Oriente.

Il programma resterà attivo fino alla fine del 2026 e punta a garantire un sostegno temporaneo alle imprese del comparto, consentendo loro di affrontare meglio l’aumento delle spese operative.

La Commissione europea ha esaminato la misura sulla base delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che permette agli Stati membri di sostenere specifiche attività economiche quando vengono rispettate determinate condizioni.

Dalla valutazione è emerso che il piano italiano rispetta i requisiti previsti dal METSAF: il finanziamento dispone di una dotazione definita di 300 milioni di euro ed è destinato esclusivamente a sostenere in modo temporaneo le imprese del settore del trasporto su strada.

Secondo Bruxelles, l’intervento risulta necessario, proporzionato e adeguato per favorire la continuità dell’attività economica senza creare distorsioni del mercato europeo. Per questi motivi, la Commissione ha approvato definitivamente il regime italiano di aiuti di Stato.

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