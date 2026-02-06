Truffe fuori casa, come difendersi: i consigli dei Carabinieri
di Redazione
Dal trucco dello specchietto al falso amico, dai raggiri sentimentali alla clonazione delle carte magnetiche
Dalle truffe dello specchietto ai falsi amici, dai raggiri sentimentali alla clonazione delle carte magnetiche: le insidie per chi si muove fuori casa sono sempre più numerose e sofisticate. Per aiutare i cittadini a riconoscere i pericoli e a difendersi, i Carabinieri offrono indicazioni pratiche e consigli utili per evitare di cadere nelle reti dei malfattori.
A illustrare ai telespettatori di Telenord le principali tecniche utilizzate dai truffatori è Claudia Torri, comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Genova Centro, che interviene per spiegare ai telespettatori quali comportamenti adottare e quali segnali non sottovalutare. Dall’attenzione da prestare nei parcheggi e lungo le strade, fino alla prudenza nei rapporti con persone sconosciute e nelle operazioni di pagamento, l’obiettivo è fornire strumenti concreti per prevenire i raggiri.
Un’informazione chiara e tempestiva diventa così un’arma fondamentale per contrastare le truffe, che colpiscono persone di ogni età e categoria. Conoscere i metodi più diffusi e mantenere alta la soglia di attenzione è il primo passo per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri.
