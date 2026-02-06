Truffe fuori casa, come difendersi: i consigli dei Carabinieri

Dalle truffe dello specchietto ai falsi amici, dai raggiri sentimentali alla clonazione delle carte magnetiche: le insidie per chi si muove fuori casa sono sempre più numerose e sofisticate. Per aiutare i cittadini a riconoscere i pericoli e a difendersi, i Carabinieri offrono indicazioni pratiche e consigli utili per evitare di cadere nelle reti dei malfattori.

A illustrare ai telespettatori di Telenord le principali tecniche utilizzate dai truffatori è Claudia Torri, comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Genova Centro, che interviene per spiegare ai telespettatori quali comportamenti adottare e quali segnali non sottovalutare. Dall’attenzione da prestare nei parcheggi e lungo le strade, fino alla prudenza nei rapporti con persone sconosciute e nelle operazioni di pagamento, l’obiettivo è fornire strumenti concreti per prevenire i raggiri.

Un’informazione chiara e tempestiva diventa così un’arma fondamentale per contrastare le truffe, che colpiscono persone di ogni età e categoria. Conoscere i metodi più diffusi e mantenere alta la soglia di attenzione è il primo passo per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri.

