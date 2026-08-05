Truffe agli anziani, conto corrente svuotato con la nuova tecnica del falso QR Code: sottratti 5mila euro a Genova

Secondo i carabinieri, si tratta del primo caso in Liguria di truffa eseguita con l'utilizzo di un falso QR Code.

Grazie a questo sistema digitale i truffatori sono riusciti a ingannare un uomo di 70 anni, a Genova: fingendosi un operatore di un istituto di credito, la voce al telefono ha fatto credere alla vittima di dover effettuare un'operazione di sicurezza sul suo conto corrente. Il truffatore, tenendo al telefono il malcapitato, ha inviato un QR Code al cellulare della moglie, intimandogli di inquadrarlo con il proprio dispositivo e inserire i dati bancari.

L'anziano si è ritrovato così sul sito di una banca, che non era la sua: a quel punto, i truffatori hanno potuto agire sul suo conto, effettuando immediatamente cinque bonifici istantanei da mille euro ciascuno, il massimo consentito nell'arco delle 24 ore, sottranedo così all'anziano ben 5mila euro.

Soltanto il giorno dopo il 70enne ha capito di essere stato truffato e ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini

A Molassana una truffa 'tradizionale'

Sempre ieri, intanto, ai carabinieri è arriva la denuncia di una donna di 89 anni di Molassana, truffata con la tecnica della 'finta rapina'. Il truffatore si è spacciato per appartenente alle forze dell'ordine, informando l'anziana che il suo documento di identità era stato trovato tra la refurtiva di una rapina e che dovevano verificare i gioielli. A casa si è presentato il complice che ha portato via all'anziana 20 mila euro di preziosi appartenenti alla famiglia

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