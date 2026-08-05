Non si ferma all'alt e rischia di investire poliziotto, pirata della strada arrestato a Savona
di F.S.
Prima è fuggito non rispettando il segnale di 'alt' della polizia, poi ha rischiato di investire un agente mettendo a rischio anche la sicurezza della gente a passeggio per Savona.
Il pirata della strada, un uomo di 36 anni, è stato rapidamente rintracciato e arrestato dalle forze dell'ordine: il fatto risale a sabato sera, vicino alla zona della Darsena, dove una pattuglia era impegnata in un servizio di controlli.
Gli agenti avevano intimato a un motociclista di fermarsi per un controllo: il 36enne invece ha accellerato rischiando di investire il poliziotto, per poi procedere pericolosamente a zigzag tra i vari pedoni. La moto è stata rintracciata grazie ai sistemi di video sorveglianza della zona.
Per il motociclista è scattato il nuovo reato previsto dal codice della strada. Sottoposto a giudizio con ritodirettissimo, l'arresto è stato convalidato e il magistrato ha condannato il 36enne a otto mesi di reclusione
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