Scoperto cadavere di un uomo in appartamento di piazza Cavour: giallo in centro storico

Macabra scoperta questa mattina in piazza Cavour, nella zona di Sottoripa, dove all'interno di un appartamento è stato scoperto il cadavere di un uomo, in stato avanzato di decomposizione.

Sarebbe stato un vicino di casa ad accorgersi del fatto: il condomino, residente nell'appartamento sottostante a quello dell'uomo deceduto, aveva notato alcune infiltrazioni d'acqua che dal soffitto penetrevano nella sua abitazione. Non riuscendo a contattare l'inquilino, i vicini hanno allertato le autorità.

i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno scoperto così della presenza di un cadavere all'interno dell'appartamento, in stato avanzato di decomposizione: dalle prime ipotesi si potrebbe trattare di un uomo di 76 anni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri con il nucleo investigativo e gli esperti per i rilievi: avviate le indagini per capire da quanto tempo il corpo senza vita si trovasse in quelle condizioni.

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