Trovato morto l'ex candidato sindaco della Spezia Paolo Pazzaglia

Il corpo dell'ex candidato sindaco della Spezia Paolo Pazzaglia è stato ritrovato lungo la Litoranea, strada che collega La Spezia alle Cinque Terre. Decisiva la segnalazione di un passante che, fermatosi brevemente con la propria auto, ha immediatamente lanciato l’allarme al 112.

Pazzaglia era un volto noto della politica locale. Più volte candidato sindaco alla Spezia, si era fatto conoscere anche sui social per i suoi video molto seguiti, nei quali denunciava problemi della città. In particolare, erano diventati virali i suoi interventi contro le buche sulle strade e gli allagamenti a Cadimare, temi su cui attaccava duramente l’amministrazione comunale.

Personaggio spesso definito istrionico, era noto per i suoi toni provocatori e fuori dagli schemi. Allo stesso tempo, la sua ironia riusciva talvolta a strappare sorrisi anche a chi non condivideva le sue posizioni, conquistando soprattutto l’attenzione di molti giovani utenti online.

Negli ultimi mesi, tuttavia, stava attraversando un periodo personale complesso. Pazzaglia risultava infatti indagato per stalking e coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria legata alla diffusione di un video con immagini sessualmente esplicite che avrebbe riguardato la sua ex compagna. Proprio domani avrebbe dovuto comparire nuovamente davanti al tribunale per un’udienza relativa a queste accuse.

Sulla morte sono ora in corso accertamenti della polizia, che sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

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