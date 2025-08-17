Trofeo Fulvio Curro', il Genoa veterani vince la27esima edizione a Casanova di Rovegno

Il Genoa veterani ha vinto la ventisettesima edizione del Trofeo Fulvio Currò, l'equilibatrissimo triangolare in memoria dell'universitario genovese scomparso nel 1998, che si è svolto a Ferragosto a Casanova di Rovegno, nell'alta Valtrebbia.

I rossoblù battono di misura prima la Sampdoria (1-0) e nella partita finale la rappresentativa degli Amici di Fulvio (2-1), che avevano pareggiato 2-2 con la Samp: il Genoa ha chiuso così a punteggio pieno.

Nella due giorni di derby a Casanova, riservati a tutte le categorie, la Samp aveva vinto tra gli juniores, gli allievi B e A ed era stata sconfitta nel duello tra i senior, prologo del triangolare conclusivo.

