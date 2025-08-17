Trofeo Fulvio Curro', il Genoa veterani vince la27esima edizione a Casanova di Rovegno
di red. sport
Punteggio pieno grazie alla vittoria su Sampdoria e Rappresentativa Amici di Fulvio
Il Genoa veterani ha vinto la ventisettesima edizione del Trofeo Fulvio Currò, l'equilibatrissimo triangolare in memoria dell'universitario genovese scomparso nel 1998, che si è svolto a Ferragosto a Casanova di Rovegno, nell'alta Valtrebbia.
I rossoblù battono di misura prima la Sampdoria (1-0) e nella partita finale la rappresentativa degli Amici di Fulvio (2-1), che avevano pareggiato 2-2 con la Samp: il Genoa ha chiuso così a punteggio pieno.
Nella due giorni di derby a Casanova, riservati a tutte le categorie, la Samp aveva vinto tra gli juniores, gli allievi B e A ed era stata sconfitta nel duello tra i senior, prologo del triangolare conclusivo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Spezia pronto all’esordio in Coppa Italia, con un Candela in più. D’Angelo: “Samp rivale dura, ma vogliamo vincere”
16/08/2025
di Francesca Balestri
Spezia con formazione inedita, attesi esordi e scelte obbligate contro la Sampdoria in Coppa Italia
15/08/2025
di Francesca Balestri
Spezia, rebus Lapadula, Melissano: "L'attaccante è sul mercato, ma siamo aperti a ogni opzione"
14/08/2025
di Francesca Balestri