Trofeo Aragno al via, Genova regina del nuoto fino a domenica

Ha preso il via oggi a Genova il 19° Trofeo Nazionale G.S. Aragno di nuoto, in programma fino al 25 gennaio. La storica manifestazione richiama atleti e società sportive da tutta Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti per il nuoto ligure e nazionale.





L’evento, organizzato dal G.S. Aragno con il supporto delle Piscine di Genova Prà, sottolinea il ruolo della città come polo di riferimento per grandi competizioni sportive. Durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, è stata ribadita l’importanza di sostenere lo sport come strumento di crescita per i giovani e come leva di valorizzazione del territorio.





"Tutte le luci del nuoto sono puntate su Genova – ha dichiarato Lorenzo Garzarelli, consigliere delegato del Comune di Genova – Siamo orgogliosi di ospitare questo evento che il gruppo Aragno porta avanti con continuità, trasmettendo un messaggio importante sia di promozione del territorio sia dei valori dello sport. La città vanta campioni a livello nazionale e speriamo che questo Trofeo contribuisca a creare connessioni con il territorio, valorizzando sport e comunità".





"A parte invece dell'attività sportiva speriamo che questo possa comunque alzare il livello come negli ultimi anni è stato. Il livello agonistico dei ragazzi permette ai ragazzi magari di raggiungere anche quei tempi per il campionato italiano"– ha dichiarato presidente FIN Alessandro Martini.





Il Trofeo G.S. Aragno si conferma così non solo un momento di gara, ma anche un’occasione per valorizzare talento, impegno e passione, consolidando il ruolo di Genova come punto di riferimento del nuoto nazionale.













