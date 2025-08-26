Trieste, controlli della Guardia costiera fermano quattro navi straniere nei porti del Friuli Venezia Giulia

Quattro navi straniere sono state sottoposte a fermo amministrativo nei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro dopo le ispezioni condotte dalla Guardia costiera durante la settimana di Ferragosto. Le verifiche hanno interessato otto imbarcazioni battenti bandiera estera e hanno portato all’emersione di irregolarità rilevanti in materia di sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino.

Le ispezioni – L’attività ispettiva, coordinata dalla Direzione marittima di Trieste, ha riguardato diversi aspetti: dalle condizioni di vita dei marittimi a bordo al funzionamento delle dotazioni di salvataggio e antincendio. La metà delle navi controllate non ha superato l’esame, rendendo necessario il fermo fino al completo ripristino delle carenze accertate.

Pesanti irregolarità – Tra le situazioni più gravi è emerso il caso di una nave priva della scialuppa di salvataggio obbligatoria. L’equipaggio ha presentato un certificato di esenzione rilasciato dal Paese di bandiera, ma la Guardia costiera lo ha giudicato non valido perché in contrasto con la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

La prevenzione – Gli ispettori hanno inoltre verificato le misure contro l’inquinamento e l’addestramento degli equipaggi attraverso esercitazioni antincendio simulate. “Particolare attenzione è stata rivolta agli apprestamenti per prevenire gli inquinamenti in mare”, ha precisato la Direzione marittima.

Sanzioni complessive – Al termine dei controlli sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 56mila euro. Le navi fermate potranno riprendere il mare soltanto dopo aver sanato tutte le irregolarità rilevate dagli ispettori.

