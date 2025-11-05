Trento: in corso gara per pagamenti elettronici sui bus. A regime in un paio di anni

Mirko Bisesti (Lega), ha chiesto ieri durante il question time al Consiglio provinciale di Trento, se sia prevista, e con quali tempistiche, l’introduzione della possibilità di acquistare a bordo dei mezzi pubblici un biglietto, utilizzando metodi di pagamento contactless.

L’assessore Gottardi ha detto che con il nuovo sistema informatico (di cui è in corso l’appalto) si prevedere il pagamento contactless sui mezzi di Trentino trasporti. Entro l’anno si dovrebbe concludere la procedura di gara e si prevede l’introduzione del pagamento elettronico nel giro di un paio d’anni.

