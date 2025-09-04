Trentino, una delegazione dalla Corea del Sud per confronto sugli orsi

Una delegazione sudcoreana è stata in visita in Trentino per incontrare i tecnici del Servizio faunistico e del Servizio foreste della Provincia di Trento. Al centro del confronto - si legge in una nota - le esperienze, i risultati e le prospettive dei due progetti di conservazione e gestione dell'orso.

L'esperienza - Nel 2004 la Corea del Sud ha avviato il proprio programma, proseguito fino al 2020, reintroducendo 52 esemplari di orso nero asiatico (di dimensioni inferiori rispetto all'orso bruno diffuso in Trentino), provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia. Il numero di esemplari è cresciuto fino a raggiungere le 89 unità.

Le contromisure - I rappresentanti sudcoreani hanno espresso interesse per le misure di prevenzione adottate in Provincia di Trento, come le recinzioni elettrificate e i cani da guardiania. Condivisa tra Trentino e Sud Corea anche la necessità di allargare le maglie per l'utilizzo dello spray anti-orso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.