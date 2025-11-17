Trent’anni di Orientamenti: domani l’inaugurazione ai Magazzini del Cotone

In vista dell’avvio della 30ª edizione del Festival Orientamenti, in programma dal 18 al 21 novembre ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, questa mattina gli assessori regionali Simona Ferro (Formazione) e Marco Scajola (Programmazione FSE) hanno effettuato un sopralluogo negli spazi che ospiteranno la manifestazione.

Gli assessori hanno verificato l’allestimento delle aree espositive, dei laboratori e dei percorsi dedicati agli studenti, che nei quattro giorni del festival potranno accedere a strumenti e attività pensati per supportare la scelta del proprio futuro formativo e professionale. Particolare attenzione è stata rivolta alle novità di questa edizione, che introduce strumenti orientativi aggiornati e modalità interattive per coinvolgere i ragazzi in modo più diretto.

Durante la visita, Ferro e Scajola hanno illustrato ai microfoni di Telenord gli elementi principali dell’evento e il ruolo della Regione nell’organizzazione e nel sostegno delle iniziative legate all’orientamento, alla formazione e alla transizione scuola-lavoro. Il Festival Orientamenti aprirà ufficialmente i battenti domani, martedì 18 novembre, e per quattro giorni trasformerà i Magazzini del Cotone in un grande campus dedicato alla scelta del futuro per migliaia di studenti.

