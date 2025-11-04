Trenord viaggia su WhatsApp: nasce “Il mio treno”, il servizio di infomobilità in chat

Da oggi i passeggeri Trenord possono ricevere aggiornamenti sul proprio viaggio direttamente su WhatsApp grazie a “Il mio treno”, il nuovo servizio di infomobilità in tempo reale. È la prima iniziativa del genere in Italia da parte di un operatore ferroviario.

Il sistema permette di conoscere orari di partenza e arrivo, binari e aggiornamenti durante il viaggio. Basta accedere al canale tramite QR code o link (trenord.it/whatsapp) e inserire il numero del treno o la tratta desiderata.

Pensato per pendolari e turisti che preferiscono la comunicazione via chat, il servizio si affianca all’app Trenord e sarà presto arricchito con funzionalità multilingua.

Con “Il mio treno”, l’azienda lombarda compie un ulteriore passo verso una mobilità più digitale e sostenibile, dopo l’apertura del canale su WeChat per i viaggiatori cinesi e internazionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.