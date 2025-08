Trenord sbarca su WeChat: un ponte digitale per guidare i turisti cinesi alla scoperta della Lombardia in treno

Trenord entra ufficialmente su WeChat, diventando il primo operatore ferroviario regionale italiano a presidiare il più popolare social network cinese. L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo con i viaggiatori provenienti dalla Cina e con le comunità cinesi residenti in Italia e in Europa, offrendo loro uno strumento digitale intuitivo e interamente in lingua madre per organizzare spostamenti e scoprire il territorio lombardo in modo sostenibile.

Il nuovo account ufficiale dell’azienda su WeChat si presenta come un vero e proprio minisito informativo in cinese, pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso e orientato a esperienze di viaggio smart e personalizzate. I contenuti coprono l’intera offerta Trenord: dal trasporto regionale e suburbano al Malpensa Express, fino alle Gite in Treno, tra cui i “Treni della neve”, particolarmente apprezzati dai turisti cinesi – che nella stagione 2024/25 hanno rappresentato già il 10% degli acquirenti di questi biglietti.

Il minisito prevede aggiornamenti mensili, navigazione semplificata e contenuti localizzati, per rendere la fruizione immediata e coinvolgente. L’approdo su WeChat rientra in una strategia più ampia di Trenord che punta alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione dei propri servizi, con l’obiettivo di promuovere il treno come mezzo ideale per esplorare la Lombardia in modo comodo, ecologico e intelligente.

Ma non è tutto: nei prossimi mesi, in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il minisito si arricchirà con una sezione dedicata all’evento, offrendo informazioni pratiche per raggiungere le località olimpiche in treno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.